Экс-президент ПМР стал фигурантом пяти уголовных дел

Бывший президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук стал фигурантом пяти уголовных дел и бежал в Молдавию, сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.

Сафонов уточнил, что Шевчука обвиняют по «пяти пунктам: фонды, "Биохим", контрабанда, незаконное изъятие 30% пенсий и зарплат, помилование с нарушениями закона».

Депутат также сообщил, что Верховный Совет ПМР лишил экс-президента ПМР неприкосновенности и дал согласие на его привлечение к уголовной ответственности.