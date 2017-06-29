29 июня 2017, 18:49
Синоптики предупредили о тропическом ливне в Москве
Вечером в пятницу 30 июня в Москве, по данным центра погоды «Фобос», ожидается тропический ливень.
«С 18 до 21 часа буквально за три часа выпадет 3/4 всей ожидаемой дождевой воды, в связи с чем возникнет угроза существенных подтоплений пониженных форм рельефа, тоннелей и т. д., а ливневка таких осадков может не выдержать», — предупреждают синоптики.
При этом также ожидается сильный ветер, шквалистые порывы которого могут достигать 20 м/с и более, «прогремят грозы, засверкают молнии, не исключен град».
Из-за разгула стихии, отмечают синоптики, «возможны падения деревьев, рекламных конструкций, элементов кровли крыши».
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