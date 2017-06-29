СМИ рассказали о подготовке авианосной группы США к удару по Сирии

Корабли и самолеты ВВС США подготовлены к нанесению удара по Сирии в случае выявления активности на сирийской военной базе Шайрат, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По словам источников телеканала, могут быть задействованы американский авианосец George Bush, два сторожевых корабля и два крейсера, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк», которые в настоящее время находятся в акватории Средиземного моря, а также десятки истребителей, которые заняты уничтожением боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

При этом подчеркивается, что США не собираются в ближайшее время атаковать Сирию, однако американские военные следят, нет ли на базе Шайрат перемещений авиации или емкостей с химическими веществами, которые могут быть задействованы в химатаке.

Напомним, ранее администрация президента США обвинила правительство Башара Асада в подготовке новой химической атаки в Сирии и пригрозила принять ответные меры в отношении сирийского правительства. При этом в Госдепартаменте заявили, что администрация США не будет приводить доказательств получения данных о подготовке новой химической атаки сирийскими властями.

Вслед за этим глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет реагировать достойно и соразмерно в случае, если США попытаются реализуют свои угрозы в отношении официального Дамаска за якобы подготовку к химической атаке.