Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщает РИА Новости.

Заур Дадаев признан виновным в непосредственном убийстве политика.

Остальные четверо подозреваемых, оказавшиеся на скамье подсудимых, признаны виновными в соучастии в преступлении.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.

По версии следствия, стрелял Дадаев. При этом ему помогал Хамзат Бахаев, который снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после совершения преступления.

«Доказано ли, что Дадаев совместно и согласованно с Анзором и Шадидом Губашевыми, Тамерланом Эскерхановым и Хамзатом Бахаевым… согласился на предложение лица, находящегося в розыске, и иных лиц за обещанное денежное вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей лишить жизни Немцова?.. Да, доказано», — огласил решение присяжных судья (цитата ТАСС).

Темирлану Эскерханову вменялось отслеживание маршрутов Немцова. в преступлении также участвовали братья Анзор и Шадид Губашевы.

Предполагаемым заказчиком и организатором убийства Немцова следствие назвало Руслана Мухудинова, который находится в розыске.

Мухудинов при этом был водителем офицера чеченского батальона Внутренних войск «Север» Руслана Геремеева. Сам Геремеев, который, в частности, снимал квартиры для участников преступления, по делу не проходит.