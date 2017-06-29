Адвокат Дадаева заявил о фальсификации приговора

Адвокат Марк Каверзин, который представляет интересы Заура Дадаева, признанного сегодня виновным в убийстве Бориса Немцова, заявил, что вердикт присяжных был сфальсифицирован после его оглашения. Об этом сообщает «Интерфакс».

«То, что огласила старшина и то, что было записано в вердикте, не было. Старшина присяжных в пятом вопросе [о причастности к преступлению Анзора Губашева] не сказала "да, доказано", это было внесено позже», — настаивает защитник.

По его словам, изменения в вердикт были внесены в течение 20 минут.

Он отметил, что «это является грубейшим нарушением норм УПК, которая ведет к отмене вердикта».

Ранее сегодня коллегия присяжных признала виновными всех пятерых подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова. Присяжные заключили, что обвиянемые не заслуживают снисхождения.

Заур Дадаев, согласно вердикту коллегии, стрелял в Нецова. Ему на месте помогали Анзор Губашев и погибший при задержании в Грозном Беслан Шаванов.

Также преступление планировали Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Теперь судья должен определить наказание подсудимым.