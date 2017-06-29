США установили новые критерии выдачи виз гражданам ряда мусульманских стран‍

Госдепартамент США утвердил новые правила выдачи виз гражданам Сирии, Ирана, Ливии, Судана, Йемена и Сомали — стран, населенных, преимущественно, мусульманами. Об этом сообщает Associated Press.

Новые правила, как отмечается на сайте Госдепа, связаны с решением Верховного суда США, частично снявшего судебный запрет на исполнение указа президента Дональда Трампа, ограничивающего миграцию с Ближнего Востока.

Согласно новым правилам, заявителям на визу из перечисленных стран необходимо доказать наличие связей с близкими родственниками, проживающими в США.

Такое же требование будут действовать в отношении беженцев, ожидающих решения о предоставлении убежища.

Кроме того граждане зарубежных государств, вылетающие в США, будут подвергаться более тщательной проверке в аэропортах.

От запрета на въезд в США освобождаются граждане Сирии, Ирана, Ливии, Судана, Йемена и Сомали, которые не имеют в Штатах родственников, однако являются журналистами, студентами, преподавателями или сотрудниками американских компаний и имеют соответствующие приглашения или трудовые договоры в США.