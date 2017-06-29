Умер бывший солист «Иванушек International» Олег Яковлев

Скончался бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев, сообщила в Instagram девушка Яковлева Александра Куцевол.

Ранее Куцевол рассказала, что Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации с двухсторонним воспалением легких, сообщает РИА Новости.