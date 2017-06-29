29 июня 2017, 09:05
Умер бывший солист «Иванушек International» Олег Яковлев
Скончался бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев, сообщила в Instagram девушка Яковлева Александра Куцевол.
Ранее Куцевол рассказала, что Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации с двухсторонним воспалением легких, сообщает РИА Новости.
Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья.... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой. #олегяковлев #моялюбовь #прощай
Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) Июн 28 2017 в 10:22 PDT
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