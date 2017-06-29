Названа причина смерти бывшего солиста «Иванушек»

Смерть бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева наступила в результате остановки сердца. Об этом ТАСС сообщила подруга певца Александра Куцевол.

По ее словам, о дате прощания с музыкантом, будет сообщено дополнительно.

«Похорон не будет, будет кремация», — добавила девушка.

Яковлеву было 47 лет. Он родился в столице Монголии Улан-Баторе. Окончил ГИТИС и был принят в труппу Армена Джигарханяна.

В 1998 году стал третьим участником поп-группы «Иванушки International». В 2012 году занялся сольным творчеством.

Ранее Куцевол сообщила, что Яковлев последние дни находился в реанимации с двухсторонним воспалением легких.