Януковича решили судить заочно по делу о госизмене

Оболонский райсуд Киева будет проводить заседания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, без участия подсудимого. Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко, передает 112.ua.

По словам судьи, такое решение было принято из-за неявки Януковича на заседания и того, что он не воспользовался возможностью участия в них при помощи видеоконференции.

Защита Януковича просила суд не рассматривать дело в отсутствие экс-президента.

Януковича обвиняют в попытке силового подавления Майдана в феврале 2014 года, когда погибли десятки людей.

Также он обвиняется в том, что обратился к России за военной помощью, когда бежал из Украины.