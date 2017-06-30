В ПАСЕ официально инициировали отставку президента ассамблеи

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обнародовала ходатайство об отстранении Педро Аграмунта от должности председателя, официально запустив начало процесса. Об этом сообщает украинский портал «Европейская правда».

В документе отмечается, что под «предложением об отстранении президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта были поставлены подписи 158 членов Ассамблеи, принадлежащих к пяти политическим группам и 36 национальным делегациям».

Согласно положениям регламента, принятым 27 июня этого года, данный документ будет представлен на голосование Ассамблеи на осенней сессии. «До принятия окончательного решения по данному предложению президент перестает председательствовать на заседаниях Ассамблеи»,- отмечается в документе.