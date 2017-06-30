30 июня 2017, 18:32
В сирийской армии заявили о полном освобождении провинции Алеппо от боевиков ИГ
Армия Сирии полностью освободила провинцию Алеппо от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает RT со ссылкой на замначальника отдела информации в политическом управлении Министерства обороны САР генерала Самира Сулеймана.
«Армия Сирии освободила всю территорию Алеппо», — заявил Сулейман, подчеркнув, что в настоящее время в провинции «ИГ уже нет».
Он отметил, что боевики оставили занимаемые ими земли после того, как сирийские войска отбили важную трассу, ведущую из Ракки в Хаму.
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