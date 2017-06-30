В сирийской армии заявили о полном освобождении провинции Алеппо от боевиков ИГ

Армия Сирии полностью освободила провинцию Алеппо от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает RT со ссылкой на замначальника отдела информации в политическом управлении Министерства обороны САР генерала Самира Сулеймана.

«Армия Сирии освободила всю территорию Алеппо», — заявил Сулейман, подчеркнув, что в настоящее время в провинции «ИГ уже нет».

Он отметил, что боевики оставили занимаемые ими земли после того, как сирийские войска отбили важную трассу, ведущую из Ракки в Хаму.