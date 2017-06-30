Двое «заблудившихся» на Украине российских пограничников арестованы

Каланчацкий райсуд Херсонской области арестовал на 15 суток задержанных на территории Украины двух военнослужащих пограничной службы ФСБ РФ, сообщает УНН со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна.

Напомним, в ночь на 30 июня в Херсонской области на берегу Перекопского залива были задержаны два военных пограничной службы ФСБ РФ. Как заявил глава Государственной погранслужбы Украины Виктор Назаренко, по словам задержанных, они якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины.