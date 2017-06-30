Израиль вновь атаковал сирийские позиции после обстрела Голанских высот

Израильская авиация нанесла удар по позициям сирийских войск в ответ на очередной снаряд, который упал на контролируемой Израилем северной части Голанских высот, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Израильтяне признали, что обстрел был случайным, данных о пострадавших не поступало. Однако в Тель-Авиве расценивают действия сирийской армии как неприемлемое посягательство на свой суверенитет.

Источник рассказал агентству, что израильский вертолет нанес удар по двум позициям сирийских военных: к востоку от города Ас-Самдания и на окраине Аль-Баас.

Это стал уже четвертый за последнее время обмен ударами. До этого израильские ВВС дважды атаковали позиции в районе Аль-Баас и разбомбили минометный расчет близ Ас-Самдания.

Протяженность границы между Сирией и Израилем составляет около 80 километров.