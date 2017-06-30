СМИ узнали о версиях обрушения здания университета в Донецке

Следователи в настоящее время рассматривают две основные причины обрушения одного из зданий Донецкого национального университета экономики и торговли. Об этом «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в комиссии по расследованию происшествия.

Ранее официальные власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого произошло обрушение здания университета. Этот взрыв, как предполагалось, мог быть терактом. В результате этого инцидента погибших и пострадавших нет.

«На данный момент рассматриваются две основные версии случившегося: срабатывание взрывного устройства и воздействие природных факторов в совокупности с ветхим состоянием здания, в частности вероятный подмыв конструкций здания из-за сильных осадков», — цитирует агентство собеседника.

Окончательные выводы комиссии будут представлены лишь по завершении расследования. Пока неизвестно, сколько времени следователям понадобится, чтобы прояснить все обстоятельства случившегося.