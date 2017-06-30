Трамп заявил об окончании «эры терпения» в отношениях с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что эра «стратегического терпения» в отношении Северной Кореи закончилась, необходим «определенный ответ». Об этом он сказал во время появления в Белом доме с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Трансляция велась на YouTube.

По словам американского лидера, ядерные и ракетные испытания КНДР свидетельствуют о необходимости определенного ответа.

«Эра стратегического терпения с северокорейским режимом провалилась. Честно говоря, это терпение кончилось», — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что США тесно сотрудничают с Японией и Южной Кореей в сфере дипломатических, экономических и оборонных мер для защиты союзников и граждан США от такой угрозы, как Северная Корея.