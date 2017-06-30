В столичном регионе 4,4 тысячи человек остались без электричества из-за непогоды

В столичном регионе из-за непогоды около 4,4 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики России.

«30 июня с 15:00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, ветер порывами до 20 м/с) на территории г. Москвы и Московской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6—10 кВ. <…> По состоянию на 15-00 отключено: ВЛ 6-10 кВ – 10; ТП 6-10 кВ – 322. Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 4 400 человек)», — уточнили в ведомстве.

В сообщении также отмечается, что ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова.

В настоящее время в регионе проводятся аварийно-восстановительные работы, а также принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

Ранее сообщалось, что при грозе в Московском регионе три человека погибли и пятеро пострадали. Кроме того, из-за непогоды в аэропортах Москвы было задержано более 50 рейсов. Минздрав Московской области сообщил о гибели одного человека во время грозы в Подмосковье.