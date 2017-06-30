30 июня 2017, 13:24
Invitro приостановила прием анализов после кибератаки
Медицинская компания Invitro приостановила прием биоматериала в офисах в России, Казахстане и Белоруссии в связи с кибератакой. Об этом сообщается на сайте компании.
«В связи с процессом восстановления инфраструктуры Invitro после кибератаки временно приостановлен приём биоматериала в медицинских офисах России, Республики Казахстан и Республики Беларусь. Мы делаем всё для возобновления работы», — говорится в сообщении.
В компании при этом отметили, что все обращения пациентов будут обрабатываться в индивидуальном порядке.
Ранее стало известно, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной хакерской атаки на компании России и Украины.
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