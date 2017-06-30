В Москве арестован второй подозреваемый в нападении на полицейских на акции 12 июня

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца жителя Дагестана Расима Искакова, которого подозревают в нападении на полицейских на акции протеста в столице 12 июня. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании суда сообщили, что Искаков обвиняется в нападении на двух полицейских и одного ОМОНовца. Сам Искаков свою вину не признает.

ТАСС уточняет, что Расим Искаков «проживает на улице» и нигде не работает, но при этом неоднократно привлекался к ответственности за участие в несанкционированных акциях.

12 июня за нападение на бойца Росгвардии в Москве был задержан мужчина. Он бросил в стража правопорядка петарду. Его имя не сообщалось, но некоторые СМИ писали, что он является выходцем из Чечни или Дагестана.