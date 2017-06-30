В Крыму из-за аварии частично отключились интернет и сотовая связь

В Крыму из-за повреждения волоконно-оптической линии связи произошел массовый сбой в работе сотовой связи и интернета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера правительства республики Дмитрия Полонского.

Авария на линии произошла на участке Темрюк — Керчь. В результате в настоящее время временно ограничен доступ к интернету абонентам, которые находятся в роуминге «К-телеком» (торговая марка Win mobile) и «КТК Телеком» («Волна мобайл»).

Также снижена скорость доступа в интернет у большинства провайдеров и ограничено междугороднее телефонное соединение абонентов фиксированной связи.

Как отметил Дмитрий Полонский, последствия аварии планируется устранить в пятницу до 18:00.