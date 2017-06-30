Марин Ле Пен предъявлены обвинения по делу о фиктивных рабочих местах

Правоохранительные органы Франции начали официальное следствие по делу лидера правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Ее обвиняют в «злоупотреблении доверием» и незаконном расходовании средств Европарламента, сообщает Euronews.

По данным агентства, в начале 2017 года французская полиция обыскала штаб-квартиру «Национального фронта» в Париже и допросила телохранителя Ле Пен Тьерри Лежье и главу канцелярии Катрин Гризье, которые получали зарплату как помощники депутата Европарламента (Марин Ле Пен занимает в нем кресло с 2004 года), однако, по мнению правоохранительных органов, были оформлены на эти должности незаконно.

Сама Ле Пен тогда отказалась прийти на допрос, сославшись на депутатский иммунитет и назвав расследование попыткой помешать ей на выборах президента Франции.

Процедура лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности была запущена в конце апреля по просьбе французских следователей, которые заподозрили сотрудников партии в растрате средств ЕП. 15 июня Европарламент окончательно лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета.

На состоявшихся в мае 2017 года выборах президента Ле Пен потерпела поражение, проиграв лидеру партии «Вперед!» Эмманюэлю Макрону. В июне 2017 года она впервые была выбрана в Национальное собрание Франции.