В МИДе Украины допустили полный запрет въезда россиян

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявил, что в ведомстве рассматривают возможность полного запрета россиянам въезжать на территорию страны. Об этом передает «Интерфакс».

«В конце концов, может быть введен абсолютный запрет, если будет с точки зрения национальной безопасности такая необходимость», — отметил представитель ведомства.

Алексей Макеев уточнил, что также рассматривается возможность введения виз и ограничения въезда для некоторых категорий граждан РФ, которые будут определяться «в процессе взаимодействия со спецслужбами».

«Работа началась, МИД, привлекая экспертов и гражданское общество, обсуждает это не только на государственном, правительственном уровне. Решение по этому вопросу еще не было принято, и у нас есть много инструментов, каждый из них имеет право на будущее. Будем исходить из тех реальных задач, которые ставятся перед МИД и спецслужбами руководством государства», — пояснил дипломат.

В пятницу украинский фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центр Разумкова опубликовал данные соцопроса, согласно которому 51,4 % респондентов не поддерживают введение визового режима с Россией. За эту инициативу высказались 32,9 % опрошенных. Еще 15,7 % затруднились ответить.