Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил о готовности возглавить сборную России по футболу. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Готов ли я возглавить сборную России? Так я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы», — сказал в интервью изданию Марадона. Он прибыл в Москву 30 июня по приглашению общественного движения «Россия любит футбол».

Ранее сообщалось, что Марадона приедет в Россию для личной встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Мы вновь пообщаемся с Путиным. Он мне позвонил и попросил кое-что сделать для чемпионата мира — 2018, который состоится в России. Я фанат Путина и с радостью откликнусь на просьбу. Со мной уже связывались пару месяцев назад, но важно обсудить вопрос на личной встрече с президентом», — заявил Марадона в интервью американскому телевидению 26 июня.

Сборную России по футболу в настоящее время возглавляет Станислав Черчесов. Национальная команда заняла третье место в группе А на Кубке конфедераций и не сумела выйти в полуфинал. После поражения в заключительном матче группового этапа от мексиканцев (1:2) Черчесов заявил, что останется на своем посту.