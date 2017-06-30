Лавров рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на то, что встреча президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Гамбурге на саммите G20 внесет ясность в будущее отношений между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Особое значение в сегодняшнем мире придаётся отношениям между Россией и Соединенными Штатами, от которых зависит решение множества международных проблем — от обеспечения стратегической стабильности до урегулирования региональных кризисов», — сказал Лавров в ходе выступления на Примаковских чтениях в Москве.

При этом он отметил «ненормальное состояние» существующих отношений между США и Россией. «Рассчитываем, что встреча наших президентов в Гамбурге, о которой было объявлено, внесет ясность в вопрос о перспективах российско-американского взаимодействия», — добавил глава российской дипломатии.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Кремль и Белый дом не согласовали встречу российского президента с Дональдом Трампом. В свою очередь, советник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер подтвердил, что президент США проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге.

30 июля Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи президентов России и США ведется по дипломатическим каналам.