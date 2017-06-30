«Межтопэнергобанк» из топ-100 временно прекратил обслуживание клиентов

Все отделения «Межтопэнергобанка» приостановили работу с физическими и юридическими лицами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из подразделений кредитной организации в Новосибирске.

«Наличных денег в банке нет. Обслуживание по вкладам и кредитам в настоящий момент приостановлено», — сказал сотрудник банка. Причину ограничений на обслуживание клиентов и срок их действий собеседник агентства назвать затруднился, отметив лишь, что «лицензия у банка на данный момент не отозвана, но это может произойти».

Другой источник агентства рассказал, что ограничения по операциям для клиентов — юридических лиц было введено в «Межтопэнергобанке» еще накануне. В частности, невозможно было ни провести операции по корсчетам, ни закрыть их.

В свою очередь издание РБК сообщает, что временные ограничения на обслуживание клиентов в «Межтопэнергобанке» введены из-за «технических сложностей в работе программного обеспечения банка» и резкого роста числа обращений. О каком именно сбое программного обеспечения идет речь, в банке не уточнили, сообщив лишь, что «это никаким образом не связано с хакерской атакой».

Ранее в пятницу стало известно, что медицинская компания Invitro приостановила прием биоматериала в офисах в России, Казахстане и Белоруссии в связи с кибератакой.