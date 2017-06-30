Миллер сообщил о взыскании с «Нафтогаза» 1,7 млрд долларов в пользу «Газпрома»

По решению Стокгольмского арбитража взыскание с украинского «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» превышает 1,7 млрд долларов, сообщил председатель правления российской компании Алексей Миллер, передает РИА Новости.

«Было промежуточное решение Стокгольмского арбитража, это не окончательное, а промежуточное решение. По предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража, взыскание с НАК «Нафтогаз Украины» в пользу «Газпрома» превышает сумму 1,7 миллиарда долларов», — сказал Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров.

Миллер отметил, что аргументация арбитров по многим вопросам представляется российской стороне недостаточной. Поэтому «Газпром» принял решение обжаловать решение Стокгольмского арбитража в апелляционном суде Швеции.

В свою очередь, пресс-служба украинского госхолдинга сообщила, что арбитраж предложил компаниям попробовать договориться по суммам претензий в споре по контракту на поставки газа.