Минфин не заложил повышение налогов и пенсионную реформу в бюджет до 2020 года

В проектах бюджета РФ до 2020 года не предусмотрено проведение налоговой и пенсионной реформ. Об этом в пятницу пишут «Ведомости» со ссылкой на подготовленный Минфином документ.

Кроме того, в ближайшие три года не планируется проводить масштабную приватизацию. От продажи госактивов Минфин рассчитывает выручить в 2018–2020 годах лишь 36,1 млрд рублей.

Также ведомство не рассчитывает на пополнение Резервного фонда, который, как планируется, будет полностью полностью израсходован в 2018 году.

Эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что российские власти решили отказаться от проведения масштабных реформ на фоне предстоящих в 2018 году президентских выборов. При этом они не исключают, что реформы могут быть проведены уже после выборов и по мере их реализации в бюджет будут вноситься соответствующие поправки.

С 2006 года в России бюджет принимается на три года. Лишь в 2008 и 2016 годах из-за кризиса бюджет верстался лишь на год. С 2017 года бюджет вновь стал трехлетним.