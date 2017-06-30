Акинфеева признали лучшим игроком сборной РФ на Кубке конфедераций

Лучшим игроком сборной России по футболу на Кубке конфедераций россияне признали вратаря Игоря Акинфеева, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по данным опроса.

Отвечая на вопрос «Какой игрок российской сборной, на Ваш взгляд, лучше всех сыграл на Кубке конфедераций?», имя Акинфеева назвали 12% респондентов. 5% опрошенных высказались за нападающего Федора Смолова, а еще 4% назвали полузащитника Юрия Жиркова.

По 3% респондентов отдали голоса за Дениса Глушакова и Александра Головина, 2% - за Александра Самедова, по 1% опрошенных россиян назвали Андрея Аршавина и Александра Кержакова. При этом затруднились с симпатиями 61% участников опроса.

О Кубке конфедераций по футболу, стартовавшем в России 17 июня, слышало подавляющее большинство наших сограждан, а зрителями телетрансляций, по данным за 27-28 июня, являлись 32% россиян. Из них 9% заявили, что смотрят все игры, а 23% - только матчи с участием национальной сборной.

Сборная России не сумела выйти из группы. В заключительном матче в группе А она уступила команде Мексики со счетом 1:2. Россияне с 3 очками заняли третье место в группе, пропустив вперед Португалию и Мексику.