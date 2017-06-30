Популярность Гарри Поттера угрожает индонезийским совам

Орнитологи и сотрудники природозащитных организаций озабочены растущим числом продаж диких сов на рынках Индонезии. Они связывают это с популярностью книг и особенно фильмов о Гарри Поттере.

В Индонезии существуют особые рынки, на которых продаются для содержания дома дикие птицы, в том числе и находящиеся под охраной. Обследование двадцати таких рынков на Яве и Бали показало, что популярность сов значительно выросла. Если в 2001 году в год продавалось несколько сотен этих птиц, то к 2016 году ежегодные продажи возросли до 13 тысяч. Доля сов среди продаваемых птиц выросла с 0,1 % до 1,5 %.

Винсент Ниджман (Vincent Nijman) из Университета Оксфорд Брукс уверен, что популярность сов в качестве домашних питомцев связана с книгами Джоан Роулинг, в которых волшебники используют сов для пересылки писем. Первая из книг о Гарри Поттере была переведена на индонезийский язык в 2000 году, а в 2001 вышел первый из фильмов-экранизаций. В разговорном индонезийском языке сов с тех пор стали называть burung Harry Potter «птица Гарри Поттера» вместо обычного названия burung hantu. Появились фирмы, которые торгуют совами через интернет. Обычная цена совы на индонезийских рынках равняется от 6 до 30 долларов США. Законодательство Индонезии запрещает торговлю дикими видами животных, для которых не установлены квоты на вылов. Под запрет попадают и совы, но за соблюдением этого запрета власти страны не следят.

Исследование опубликовано в журнале Global Ecology and Conservation.