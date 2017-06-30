Россию поставили на четвертое место в мире по объему теневой экономики

Россия занимает четвертое место в мире по размеру теневой экономики, которая составляет 33,6 триллиона рублей или 39 процентов ВВП страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров.

Опрошенные предприниматели и эксперты оценили экономики 28 стран. Самый большой теневой сектор был выявлен в Азербайджане (67% ВВП). На втором месте находится Нигерия (48%), третьей стала Украина (46%). Замыкает пятерку Шри-Ланка (38%).

Минимальный объем теневой экономики зафиксирован в США (7,8% ВВП), Японии (10%) и Китае (10,2%).

Эксперты ассоциации полагают, что к 2025 году ситуация в России не изменится, доля теневого сектора сохранится на уровне 39,3 процента ВВП.