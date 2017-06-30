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30 июня 2017, 13:50
Минфин Резервный фонд

Силуанов объявил о решении объединить Резервный фонд с ФНБ

Антон Силуанов
Антон Силуанов
Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что у министерства есть решение по объединению Резервного фонда и ФНБ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вообще у нас есть решение объединить все резервные фонды в один: у нас есть Фонд национального благосостояния (ФНБ), есть Резервный фонд», — цитирует агентство Силуанова.

Силуанов также заявил, что Россия намерена полностью отказаться от трат резервного фонда с 2019 года. Он отметил, что при этом в 2018 году траты сократятся вдвое по сравнению с 2017-м. «Мы снижаем траты наших резервных фондов. В следующем году они будут в два раза меньше, чем в текущем году. Начиная с 2019 года мы полностью отказываемся от использования средств резервных фондов», — сказал Силуанов, его цитирует ТАСС.

Министр также заверил, что дефицит бюджета будет финансироваться исключительно за счет внутренних источников заимствований и небольших внешних источников.

Еще в середине июня Антон Силуанов сообщил, что в Министерстве финансов обсуждается возможность слияния суверенных фондов России — Резервного фонда и ФНБ. Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году, тогда на две части был разделен Стабилизационный фонд, в который правительство просто направляло все нефтегазовые доходы от незапланированного роста цен на углеводороды.

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