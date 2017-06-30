«Спартак» разорвал соглашение с попавшим под санкции США спонсором

Футбольный клуб «Спартак» разорвал спонсорское соглашение с принадлежащим компании ИФД «КапиталЪ» Леонида Федуна элитным отелем в Крыму, попавшим под санкции США, сообщает РБК.

Сам Федун, являющийся председателем совета директоров «Спартака» и его главным акционером, подтвердил изданию, что у «Спартака» больше нет спонсорских отношений с крымским отелем.

После внесения в санкционный список ИФД «КапиталЪ» и крымского отеля Riviera Sunrise с официального сайта «Спартака» исчезли все упоминания отеля, включая новость от апреля 2015 года о том, что «Спартак» и Riviera Sunrise подписали спонсорский контракт.

Согласно достигнутым тогда договоренностям Riviera Sunrise Resort становился официальным спонсором с возможностью размещать рекламные материалы на спартаковском стадионе «Открытие Арена». Отель также был партнером конкурса «Мисс «Спартак-Москва» (эта информация тоже убрана с сайта).

Отель, в свою очередь, убрал со своего сайта страницу, на которой была информация о фирменном магазине с атрибутикой «Спартака», расположенном в холле гостиницы.

Крупнейшими спонсорами ФК«Спартак», в этом году впервые за долгое время ставшего чемпионом России, являются ЛУКОЙЛ и ИФД «КапиталЪ». Техническим спонсором выступает американская компания Nike.

ИФД «КапиталЪ» попал под санкции США, объявленные 20 июня, из-за того что владеет гостиницей Riviera Sunrise Resort & SPA, находящейся в Алуште. Основанием для них является указ президента США от декабря 2014 года, по которому любая структура, работающая в Крыму, может быть внесена в санкционный список.

В указе также говорится, что санкции могут быть введены против любой структуры, которая «материально помогает, спонсирует или предоставляет финансовую, материальную или технологическую поддержку» компании, уже попавшей под санкции в соответствии с этим указом. В данном случае спонсорский контракт с популярным «Спартаком» делал отелю рекламу.

Федун ранее говорил, что внесение ИФД «КапиталЪ» в санкционные списки не скажется на финансировании футбольного клуба «Спартак». По его словам, включение компании в этот список — недоразумение, которое можно устранить. Над этим работают юристы, отмечал владелец «Спартака».