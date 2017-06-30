Суды встали на сторону регистраторов в спорах с АО

Рассмотрение конфликтов между акционерными обществами и держателями их реестра может переместиться в иное русло. Прецедентом стало решение Волго-Вятского суда по двум резонансным делам (АО «НПО Авиатехнология» против ПАО «Русполимет» и ООО «Партнер»), которое может повлиять на исход сотен подобных дел. Впервые в юридической практике сформулирована невозможность привлечения к ответственности регистратора даже в случае внесения незаконных изменений в реестр акционерных обществ, если сам регистратор не имел оснований что-либо заподозрить.

Полный текст постановлений был опубликован 18 мая 2017 года и эти документы могут оказать большое влияние на рассмотрение последующих аналогичных дел.

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