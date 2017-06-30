В Москве за шесть часов выпало 70% месячной нормы осадков

Во время ливня, прошедшего в московском регионе 30 июня, выпало примерно 70% месячной нормы осадков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные главной метеостанции Москвы.

При месячной норме 75 миллиметров, за шесть часов - с полудня по 18:00 – в столице выпало 53 миллиметра осадков. Это «практически побило» рекорд, отметили метеорологи.

По неофициальным данным, при грозе в Московском регионе три человека погибли и пятеро пострадали.

Гидрометцентр России предупредил, что к Москве идет «третья волна» ливней. Ожидается сильный дождь, грозы, град, шквалистый ветер с порывами 19-24 метра в секунду. Синоптики прогнозируют, что непогода продлится до 03:00 1 июля.