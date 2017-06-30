30 июня 2017, 19:57
Путин и Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Сирии
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба Кремля.
«Продолжено обсуждение ключевых аспектов урегулирования сирийского кризиса с учетом созываемой под эгидой России, Турции и Ирана в начале июля пятой международной встречи по Сирии в Астане», — говорится в сообщении.
Стороны также договорились о дальнейших контактах в ближайшей перспективе.
В ходе телефонного разговора, который состоялся 5 июня, Путин обсудил с Эрдоганом сложившуюся вокруг Катара ситуацию и вопросы двустороннего сотрудничества. Кроме того, был поднят вопрос о зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике.
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