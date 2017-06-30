Путин и Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение ключевых аспектов урегулирования сирийского кризиса с учетом созываемой под эгидой России, Турции и Ирана в начале июля пятой международной встречи по Сирии в Астане», — говорится в сообщении.

Стороны также договорились о дальнейших контактах в ближайшей перспективе.

В ходе телефонного разговора, который состоялся 5 июня, Путин обсудил с Эрдоганом сложившуюся вокруг Катара ситуацию и вопросы двустороннего сотрудничества. Кроме того, был поднят вопрос о зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике.