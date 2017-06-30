Акциз на сигареты в России поднимут после президентских выборов

Правительство РФ предложило отложить на полгода повышение акцизов на сигареты — в отличие от большинства акцизов, которые вырастут с 1 января 2018 года, акцизы на сигареты и папиросы предложено оставить неизменными до 1 июля 2018 года. Об этом сообщает РБК.

В отношении этой товарной группы с 1 января по 30 июня 2018 года кабинет предлагает применять действующую сейчас ставку (1562 рублей за 1 тысячу сигарет плюс 14,5% расчетной стоимости). С 1 июля 2018 года она вырастет на 10% — до 1718 рублей за 1 тысячу сигарет. Ставки акцизов на остальные товары табачной отрасли будут подняты 1 января 2018 года.

Участники рынка, опрошенные изданием, назвали это «предвыборной заморозкой», но ожидают, что мера поможет предотвратить рост нелегальных поставок сигарет.

Издание также сообщает, что за прошедший год на российском рынке доля сигарет, не предназначенных для продажи в РФ, увеличилась в десять раз, а доля нелегальной табачной продукции выросла в четыре раза — с 1,1% в 2016 году до 4,6% в 2017 году.

В настоящее время большинство нелегальных сигарет, представленных на российском рынке, произведено в Белоруссии.