Госдума рассмотрит законопроект о регулировании работы агрегаторов такси

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы агрегаторов такси, сообщает ТАСС.

В документе, подготовленном единороссом Вячеславом Лысаковым, содержится определение понятия «агрегатор услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси», устанавливаются особенности работы агрегаторов и их обязанности.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что настоящее время деятельность агрегаторов таксомоторных услуг законодательно не урегулирована, они «не учтены и не идентифицированы в процессе оказания транспортных услуг».

В связи с этим «существуют значительные риски предоставления агрегаторами недостоверной информации о качестве и безопасности транспортных услуг, влекущие за собой нарушение законных прав и интересов граждан и создающие угрозу безопасности для жизни и здоровья».

Кроме того, депутат указывает, что «ввиду отсутствия законодательных требований отдельные агрегаторы передают заказы на перевозки нелегалам, работающим в теневом секторе», а ряд агрегаторов «использует технические средства связи, расположенные за пределами РФ», что «делает невозможным пресечение деятельности недобросовестного агрегатора на территории России даже в том случае, если результатом такой деятельности является систематическое причинения вреда жизни граждан».