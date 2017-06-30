Дуров призвал пользователей Telegram установить «инструмент для борьбы с цензурой»

Создатель Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей мессенджера установить обновление, которое позволит бороться с потенциальными блокировками не только в России, но и в других странах. Об этом Дуров сообщил на своей странице в созданной им соцсети «ВКонтакте».

30 июня мессенджер выпустил версию 4.1 для мобильных устройств, в которой появилась возможность делиться с друзьями и подписчиками каналов настройками прокси-серверов.

Это обновление называется «Свобода слова». Оно посвящено созданию «инструмента для борьбы с цензурой». Настроить прокси-сервер можно в разделе Data and Storage (данные и хранилище).

28 июня мессенджер Telegram был внесен в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор. На этот шаг согласился пойти лично Павел Дуров. Ранее надзорное ведомство предъявило Telegram уведомление о необходимости раскрыть данные для внесения в реестр распространителей информации, но пока не получило от него ответа. Невыполнение требования Роскомнадзора могло привести к запрету мессенджера в РФ.