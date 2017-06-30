В МВД предложили отправлять мигрантов на Дальний Восток

Министерство внутренних дел России предложило стимулировать переселение мигрантов на Дальний Восток и в Байкальский регион. Об этом в пятницу пишет «Коммерсантъ».

Соответствующее предложение содержится в подготовленной ведомством концепции миграционной политики до 2020 года.

Несмотря на то, что принятая в 2012 году концепция рассчитана до 2025 года, в министерстве считают, что в нее необходимо внести изменения из-за «политической нестабильностью в различных регионах мира» и необходимости борьбы с ксенофобией и национальной и расовой нетерпимостью. По данным ведомства, в 2012–2016 годах количество мигрантов в России удвоилось по сравнению с 2007–2011 годами.

В связи с этим МВД предлагает создать условия «для привлечения россиян в приграничные, стратегически важные и трудонедостаточные регионы» — в первую очередь, на Дальний Восток и в Байкальский регион. Такие меры, по замыслу авторов документа, необходимы, поскольку в указанных регионах недостаточно трудоспособного населения и «неблагоприятная» демографическая ситуация.

На Дальний Восток предложено переселять и внутренних трудовых мигрантов. В частности, предлагается стимулировать «студенческую и академическую иммиграцию», изменить систему выдачи разрешений на временное проживание и гражданства РФ, увеличить подъемные для россиян до 1 млн рублей.

Для адаптации мигрантов, согласно концепции, необходимо открывать центры информационной и правовой поддержки, курсы изучения русского языка, истории и культуры, а также создать специальный телеканал и циклы телепередач.

При этом, как отмечает издание, до сих не определено ведомство, которое должно заниматься вопросами адаптации мигрантов. На эту функцию претендует как МВД, так и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Источник издания не исключил, что в итоге в России могут воссоздать миграционную службу.