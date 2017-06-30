30 июня 2017, 20:20
Лукашенко поддержал отмену роуминга между Россией и Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал идею об отмене роуминга между Россией и Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.
Об этом на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства ранее заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Александр Григорьевич, я попросила бы поддержать, дать такое поручение с тем, чтобы найти возможность его решения», — говорится в обращении Матвиенко к Путину и Александру Лукашенко.
Белорусский лидер, в свою очередь, заявил, что он готов дать соответствующие поручения правительству.
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