Лукашенко поддержал отмену роуминга между Россией и Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал идею об отмене роуминга между Россией и Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства ранее заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Александр Григорьевич, я попросила бы поддержать, дать такое поручение с тем, чтобы найти возможность его решения», — говорится в обращении Матвиенко к Путину и Александру Лукашенко.

Белорусский лидер, в свою очередь, заявил, что он готов дать соответствующие поручения правительству.