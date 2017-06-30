На 1 июня в центральном регионе объявлен «желтый» уровень опасности

Синоптики предупредили о приближении к Москве второй волны ливневых дождей. В Центральном регионе 1 июля из-за грозы, дождя и ветра объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: "жёлтый" — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Первая волна ливней обрушилась на столицу сегодня, 30 июня. Сообщается, что на северо-западе Москвы выпал град. По данным «Интерфакса», многие градины достигали размеров горошин, из-за чего на поверхности кузова некоторых автомобилей образовались мелкие вмятины.