Украина объявила о задержании двух «заблудившихся» российских пограничников

Глава Государственной погранслужбы Украины Виктор Назаренко завил о задержании в ночь на 30 июня двух российских пограничников, передает «Интерфакс».

«Сегодня, 30 июня, около 2:30 пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины в Херсонской области на берегу Перекопского залива задержали двоих неизвестных лиц без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу. Во время предварительного опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ», — написал Назаренко в своей странице в соцсети Фейсбук.

«По их словам, они, якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины», — отметил глава погранслужбы.

В отношении задержанных граждан РФ проводятся определенные украинским законодательством административно-процессуальные действия, говорится в сообщении.