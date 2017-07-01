В аэропортах Москвы задержаны 450 авиарейсов из-за непогоды

450 авиарейсов были задержаны и еще 41 — отменены в ночь на субботу в Москве из-за непогоды. Об этом свидетельствовали данные онлайн-табло столичных аэропортов.

Так, по информации на 06:30 по Москве, в столичном аэропорту Домодедово задержаны 179 рейсов, при этом два отменены.

В аэропорту Шереметьево задерживались 270 рейсов, 39 были отменены.

Во Внукове, согласно онлайн-табло, задерживался один рейс.

Синоптики предупреждали о приближении к Москве второй волны ливневых дождей еще в минувшую пятницу. В Центральном регионе 1 июля из-за грозы, дождя и ветра был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось, что 30 июня при грозе в Московском регионе три человека погибли и пятеро пострадали. В свою очередь, в Росавиации в пятницу сообщили о задержке более 130 рейсов из-за сложных метеоусловий.