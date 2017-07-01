Премьер Сербии отвергла ярлык «проамериканского» политика

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что она не является «американским человеком», несмотря на многолетнюю работу в организациях под эгидой США. Об этом сообщает РИА Новости.

1 июля Брнабич провела первое заседание правительства Сербии в качестве ее полноправного председателя.

«Я не пророссийский и не проамериканский человек. Я — премьер-министр Республики Сербии и полностью предана только и исключительно благополучию Сербии и ее граждан. В этом смысле уважаю и одну, и другую стороны. Также уважаю ЕС как стратегического партнера», — цитирует агентство слова Брнабич.

Политик также выразила благодарность экс-премьеру и нынешнему президенту Сербии Александру Вучичу за «дружбу с Китаем, откуда мы имеем все больше инвесторов», а также за открытие диалога и нового этапа сотрудничества с Индией и «абсолютно дружеские отношения, даже в личном плане» с ОАЭ.