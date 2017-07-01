Путин не посетит финал Кубка конфедераций

Владимир Путин не планирует посещать финальный матч Кубка конфедераций-2017 между сборными Чили и Германии, который будет проходить в Санкт-Петербурге 2 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Финал Кубка конфедераций — 2017 пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», начало встречи — в 21:00.

В субботу также стало известно, что все билеты на финал и матч за третье место Кубка конфедераций — 2017 проданы.

Глава российского государства присутствовал на открытии Кубка конфедерации 17 июня. На мероприятии Владимир Путин произнес приветственную речь, а также болел за сборную России во время игры против Новой Зеландии (2:0).

Матчи турнира с 17 июня по 2 июля принимают Сочи, Казань, Москва и Санкт-Петербург.