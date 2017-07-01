В Раде призвали привести войска в боевую готовность в ответ на учения «Запад-2017»

Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко потребовал привести украинскую армию в полную боевую готовность в ответ на предстоящие российско-белорусские учения «Запад-2017». Слова депутата привел телеканал «112 Украина».

«Наши войска должны быть приведены в полную боевую готовность. И для этого мы должны организовать наши учения, которые показали бы, что мы тоже готовимся к отражению атаки вероятного, уже известного противника», — заявил Геращенко.

При этом депутат отметил, что цель учений состоит в том, чтобы «щекотать нервы Украине» и Западу.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне, член фракции ЛДПР Александр Шерин прокомментировал телеканалу RT заявление Геращенко. «Я еще раз хочу попросить своих коллег из Верховной Рады не превращать политику и свои заявления в клоунаду. Если государство, заявляющее, что ведет контртеррористическую операцию на юго-востоке Украины, говорит о необходимости привести свою армию в полную боевую готовность, то тогда у меня возникает вопрос: а в какой готовности их армия вообще находится? Я рекомендую не позориться такими заявлениями. Если люди гражданские, не разбираются в таких вещах, то лучше сидеть молча в тряпочку и не комментировать», — заявил он.

Ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что учения «Запад-2017» представляют угрозу для страны. Кроме того, власти США и Польши выразили обеспокоенность в связи с учениями «Запад-2017». Российско-белорусские учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября.