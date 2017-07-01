В России вступил в силу закон об онлайн-кинотеатрах

С 1 июля в России вступил в силу закон, который регулирует работу онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает Роскомнадзор.

Согласно документу, владельцам таких сервисов запрещается распространять информацию, «причиняющую вред здоровью и развитию детей», а также распространять данные, представляющие гостайну и материалы, содержащие призывы к терроризму.

Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в мае. Проект закона был принят Госдумой 21 апреля и одобрен Советом федерации 26 апреля.

Ранее эксперты круглого стола, организованного Комитетом гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, обсудили проблемы интернет-законодательства. Они высказали мнение, что российское законодательство в сфере интернета отрегулировало отрасль так, что российский сегмент, который мог занять лидирующие позиции на мировых рынках, теряет привлекательность для инвесторов и конкурентоспособность.