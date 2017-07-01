Диего Марадона назвал Путина своим кумиром

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона назвал президента России Владимира Путина своим кумиром. Об этом пишет «Советский спорт».

«Встреча с Путиным? Пока предложения я от него не получал, но очень на это надеюсь. Он — мой кумир. У меня на стене дома есть фотографии. Рядом висят портреты: Фидель Кастро и Владимир Путин», — приводит издание слова 56-летнего аргентинца.

Марадона также заявлял о готовности возглавить сборную России по футболу.

Ранее сообщалось, что Диего Марадона приедет в Россию для личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.