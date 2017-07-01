01 июля 2017, 12:22
Диего Марадона назвал Путина своим кумиром
Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона назвал президента России Владимира Путина своим кумиром. Об этом пишет «Советский спорт».
«Встреча с Путиным? Пока предложения я от него не получал, но очень на это надеюсь. Он — мой кумир. У меня на стене дома есть фотографии. Рядом висят портреты: Фидель Кастро и Владимир Путин», — приводит издание слова 56-летнего аргентинца.
Марадона также заявлял о готовности возглавить сборную России по футболу.
Ранее сообщалось, что Диего Марадона приедет в Россию для личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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