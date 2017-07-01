Премьер-министр России Дмитрий Медведев почтил память бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Об этом сообщает ТАСС.

Общеевропейская церемония прощания с бывшим главой германского правительства проходит 1 июля в здании Европейского парламента в Страсбурге. На церемонию по личному приглашению семьи Коль прибыла вдова первого президента России Наина Ельцина. Она прилетела во Францию вместе с Медведевым на одном самолете.

Кроме того, на прощальную церемонию приехали более 30 ​действующих и бывших глав государств и правительств, в их числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, экс-президент Германии Хорст Келер, бывший президент США Билл Клинтон, экс-президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози, действующие лидеры Австрии, Германии, Франции, Украины, Польши и других стран. Их встретили председатель Европейского союза Дональд Туск, председатель Европейского парламента Антонио Таяни и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

После церемонии гроб с телом Коля доставят из Страсбурга на вертолете в Германию, после чего привезут в собор в городе Шпайере (земля Рейнланд-Пфальц), где состоится панихида. Похоронят Коля на кладбище в Шпайере.

Коль скончался 16 июня в своем доме в немецком Людвигсхафене в возрасте 87 лет.