Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси женился на своей давней подруге Антонелле Рокуццо. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

El casamiento de Messi: las mejores fotos de los flamantes esposos. https://t.co/dNvcz9GryB pic.twitter.com/qIJMj2EF3E — TodaPasion (@TodaPasion) 1 июля 2017 г.

Церемония бракосочетания прошла в ночь на субботу в Росарио — родном городе футболиста. На свадьбу были приглашены 260 гостей, в том числе действующие игроки «Барселоны»: Неймар, Луис Суарес, Карлес Пуйоль, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин и Жерар Пике со своей невестой — колумбийской певицей Шакирой. Невеста форварда выбрала для венчания платье испанского бренда Rosa Clara.

Из-за свадьбы футболиста в городе были приняты дополнительные меры безопасности — порядок охраняли более 300 сотрудников правоохранительных органов.

Днем ранее полузащитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил в Instagram фотографию, на которой изображен он и двое его новорожденных детей. Двое близнецов родились 8 июня от суррогатной матери. Их назвали Мэтью и Ева.