МРОТ в России вырос на 300 рублей

С 1 июля минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился на 300 рублей и составил 7,8 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, повышение МРОТ составило 4%.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что повышение размера оплаты труда затронет 0,93 млн чел., большинство из которых — чиновники и сотрудники муниципальных учреждений.

В свою очередь, замминистра труда и соцзащиты России Любовь Ельцова заявила, что для того, чтобы повысить выплаты бюджетникам на 4%, то есть на 300 рублей, из бюджетов всех уровней будет выделено 5,2 млрд рублей.

Ранее правительство России установило величину прожиточного минимума на I квартал 2017 года. Прожиточный минимум на душу населения увеличился на 218 рублей — до 9909 рублей.